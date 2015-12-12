Орлов: «От Денисова исходило, что Халк получает семь миллионов»

Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение, что журналисты часто ошибаются, рассуждая о размерах заработной платы футболистов.

«Те люди, которые пишут на порталах, при всем уважении к ним, вообще не понимают составляющих зарплаты. Они услышали отзвук какой-то, когда-то в «Зените» был шлейф, от Денисова Игоря это исходило, что Халк будет получать по 7 миллионов. Я открою секрет, как это происходит. Игрок получает подъемные. Для того, чтобы пригласить футболиста — или специалиста — ему предлагают какой-то бонус сразу. И вот из «Зенита» выходила такая информация от игроков, что Халку дали 8 миллионов подъемных денег. А потом эти 8 миллионов разложили на всю зарплату, что он будет получать 5 и плюс еще вот эти вот. Во-первых, и то, что 5, ну, никто не знает — я буду всегда об этом говорить — кроме бухгалтера, который выдает деньги.

Люди, естественно, серьезные, они относятся к этому с улыбкой. Все вот эти «Трансмаркеты» и все прочее — это иногда совпадает, но бонусы же есть у игроков: за победу, за участие в количестве матчей, все прописано», - сказал Орлов.