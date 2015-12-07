Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Гунько заменит Бесчастных в молодежке «Спартака»

    Новым главным тренером молодежного состава "Спартака" должен стать Дмитрий Гунько. Он на этом посту сменит Владимира Бесчастных. Напомним, что Бесчастных объявил о своем увольнении, но генеральный директор клуба Сергей Родинов не подтвердил, но и не опроверг информацию. Бесчастных на днях заявил, что в тренерском штабе клуба есть человек, который его подсиживал, но не стал называть фамилию.

    39-летний Гунько также занимает должность спортивного директора академии красно-белых. Стоит отметить, что это будет не первое пришествие Гунько в молодежную команду – он работал здесь с 2008 по 2013 год, а в 2014-м он занимал должность исполняющего обязанности главного тренера «Спартака».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2015 15:37
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    PNZ1985
    1449497655
    вот кто "подсидел"
    Ответить
    ologreds
    1694996640
    numo451212
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+