Костылев: «Все проблемы «Зенита» – в тренере Виллаш-Боаше»

Бывший тренер ЦСКА Геннадий Костылев дал оценку работе португальского наставника «Зенита» Андре Виллаш-Боаша.

«Все проблемы «Зенита» сегодня заключаются в тренере Виллаш-Боаше. На мой взгляд, это голый король. Ну, скажите мне на милость, как можно, имея в своем составе таких футболистов, располагая таким практически неограниченными на нашем уровне финансовыми и административными возможностями и ресурсами, так играть и показывать подобный результат? Я не понимаю, почему руководство клуба и болельщики так к нему снисходительно относятся. По моему глубокому убеждению, Виллаш-Боаш – обычный тренер.

Да, чего-то знает, поднабрался каких-то навыков и приемов в тренерском деле, но по большому счету он – «нулевой». Мне могут возразить - а как же успешное выступление в Лиге чемпионов? Но состав группы у «Зенита» не по именам, а по фактической игре, оказался откровенно слабеньким, ну и, конечно, настрой самих футболистов на эти матчи отличался от настроя на встречи чемпионата России. Уверен, следующий же более-менее серьезный соперник поставит все на свои места», – сказал Костылев.

Клуб из Санкт-Петербурга имеет в своем активе 30 очков после 18-ти сыгранных туров чемпионата России и находится на шестой строчке в турнирной таблице, отставая от первого места, на котором расположился ЦСКА, на семь пунктов.