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Костылев: «Все проблемы «Зенита» – в тренере Виллаш-Боаше»

7 декабря 2015, 00:15
3

Бывший тренер ЦСКА Геннадий Костылев дал оценку работе португальского наставника «Зенита» Андре Виллаш-Боаша.

«Все проблемы «Зенита» сегодня заключаются в тренере Виллаш-Боаше. На мой взгляд, это голый король. Ну, скажите мне на милость, как можно, имея в своем составе таких футболистов, располагая таким практически неограниченными на нашем уровне финансовыми и административными возможностями и ресурсами, так играть и показывать подобный результат? Я не понимаю, почему руководство клуба и болельщики так к нему снисходительно относятся. По моему глубокому убеждению, Виллаш-Боаш – обычный тренер.

Да, чего-то знает, поднабрался каких-то навыков и приемов в тренерском деле, но по большому счету он – «нулевой». Мне могут возразить - а как же успешное выступление в Лиге чемпионов? Но состав группы у «Зенита» не по именам, а по фактической игре, оказался откровенно слабеньким, ну и, конечно, настрой самих футболистов на эти матчи отличался от настроя на встречи чемпионата России. Уверен, следующий же более-менее серьезный соперник поставит все на свои места», – сказал Костылев.

Клуб из Санкт-Петербурга имеет в своем активе 30 очков после 18-ти сыгранных туров чемпионата России и находится на шестой строчке в турнирной таблице, отставая от первого места, на котором расположился ЦСКА, на семь пунктов.

Источник: Footballreview.ru
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Костылев Геннадий Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (3)
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Frozzen
1449438464
И тем не менее раньше они в примерно таких же слабеньких группах занимали только третье место
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sancho_petro
1449443458
Вот когда первый матч 1/8 сыграют, тогда и посмотрим
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С-Пб on-line
1449469372
Когда тренер говорит что покинет команду по окончании сезона-это всегда сказывается на игроков не в лучшую сторону! Лига Чемпионов-себя показать и свалить за кордон! Так всегда было, есть и будет.
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