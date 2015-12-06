Опрос: Кого вы считаете молодым открытием этого года?

Скоро станет известен победитель ежегодной премии "Первая пятерка" – приз, который вручается лучшему молодому футболиста года.
«Бомбардир» проводит опрос, в котором хочет узнать мнение своих читателей по поводу того, кто для них стал главным молодым открытием этого года.
ев все московские клубы представляют.У них возможностей дохера для раскрытия своего таланта есть...и Зинченко тоже воспитывался в одной из лучших академий в то время на Украине,в академии донецкого Шахтера,и приехал в Уфу уже в качестве одного из перспективнейших игроков.А вот к примеру про Александра Селихова,парня с периферии никто так не орет,хотя парень по воле случая получил шанс и какую игру в свои то годы выдал в воротах Амкара.И по праву сейчас и вовсе стал основным голкипером.А его даже в молодежку не вызвали,поставили Митрюшкина который уже 100 лет перспективным считается а все банку греет в Спартаке.Пару раз выходил и ничего выдающегося не показал.Кароче логики вообще ноль..все внимание лишь москвичам.И я это говорю как москвич а не пермяк,но не заметить кто реально достоин внимания,а кого восхваляют из-за клуба в котором он играет очень легко