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    Опрос: Кого вы считаете молодым открытием этого года?

    Скоро станет известен победитель ежегодной премии "Первая пятерка" – приз, который вручается лучшему молодому футболиста года.

    «Бомбардир» проводит опрос, в котором хочет узнать мнение своих читателей по поводу того, кто для них стал главным молодым открытием этого года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.12.2015 12:56
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    Комментарии (4)
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    ManUtd-Volgograd
    1449398644
    Миранчук еще в прошлом году показал свой талант, также как и Зобнин. А в этом году неплохо раскрылись Морозов и Ташаев, но чтоб им прогрессировать нужна поддержка опытных футболистов, а в Динамо пока противоположная ситуация
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    sasch1989
    1449398675
    А почему Зинченко -нету??Кто эти опросы составляет?
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    Недовольный
    1449406317
    Раскройте глаза.Почему лучшими всегда становятся игроки воспитанные в московских командах?Миранчук,Морозов,Таша
    ев все московские клубы представляют.У них возможностей дохера для раскрытия своего таланта есть...и Зинченко тоже воспитывался в одной из лучших академий в то время на Украине,в академии донецкого Шахтера,и приехал в Уфу уже в качестве одного из перспективнейших игроков.А вот к примеру про Александра Селихова,парня с периферии никто так не орет,хотя парень по воле случая получил шанс и какую игру в свои то годы выдал в воротах Амкара.И по праву сейчас и вовсе стал основным голкипером.А его даже в молодежку не вызвали,поставили Митрюшкина который уже 100 лет перспективным считается а все банку греет в Спартаке.Пару раз выходил и ничего выдающегося не показал.Кароче логики вообще ноль..все внимание лишь москвичам.И я это говорю как москвич а не пермяк,но не заметить кто реально достоин внимания,а кого восхваляют из-за клуба в котором он играет очень легко
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    ologreds
    1694996650
    numo451068
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