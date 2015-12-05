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    • Бышовец: «Виллаш-Боашу нет альтернативы в «Зените». Команда сделана португальцем»

    Бышовец: «Виллаш-Боашу нет альтернативы в «Зените». Команда сделана португальцем»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец считает, что главному тренеру "Зенита" Андре Виллаш-Боашу нет альтернативы в петербургской команде.

    –​ «Зенит» лишь шестой. Нужно ли Боаша оставлять на весну?

    – Это досужие разговоры, вбросы. У нас нет критериев выбора тренера, а существует агенты, пресса, которые вбрасывают разную информацию, создавая ком, который образует нервную атмосферу. По сути, Боашу нет альтернативы. Команда подобрана или даже сделана португальцем и целой группой иностранных игроков.

    –​ А Семак может подменить?

    – Надо понимать реакцию лидеров команды и то, что Сергей при его опыте игрока и его перспективах – это определенный риск. Хотя шестое место для «Зенита» можно считать провалом. Но по очкам ситуация не так и трагична – отрыв от ЦСКА всего две победы. Конечно, руководителям есть над чем думать.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.12.2015 16:04
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    Комментарии (4)
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    MrVanes-Zenit
    1449322011
    А смысл? Ему спасибо за еврокубковую весну и за то, что мы - лучшая команда ЛЧ на данный момент
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    Garrincha58
    1449326200
    что он тут создал эту команду еще Спаллетти создавал а этот добавил двух деревяшек Юсупова и Дзюбу как можно в команде держать Юсупова за какие его прелести или места так любит этот тренер
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    ologreds
    1694996656
    numo450978
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