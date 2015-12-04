Кобелев: «Мы предложили Кокорину новое соглашение»

Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев рассказал, что клуб предложил нападающему Александру Кокорину продлить соглашение.

«У него контракт кончается летом, так что весной он у нас будет, если его не купят. Мы предложили ему контракт. К сожалению, Александра не хватило, он может сделать результат, и его отсутствие сказалось на игре и на результате. Всем, у кого заканчивается контракт, мы предложили новые, так что важно определиться, кто пойдет, а кто не пойдет с нами», – говорит Кобелев.