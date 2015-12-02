Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Президент «Урала»: «Зарплаты у нас очень завышенные»

    Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что в России слишком завышенные зарплаты.

    - Яркую игру Смолова как раз связывают с тем, что он расстался с Викторией Лопыревой – вроде как понял, что может потерять все остальное.

    - Не стал бы это связывать. У них были нормальные отношения, хорошая семья, но что-то случилось. У нас он заиграл еще при Вике, она его поддерживала. Личные причины бывают, но их я бы не хотел касаться. У него, думаю, была проблема красивой жизни Москвы. Испытание деньгами тоже надо пройти. Сегодня пойдем в клуб, завтра куплю машину, не думай ни о чем, живи сейчас! А лжедрузья не подскажут, какой путь верный.

    - Покупать автомобили любит Александр Кокорин.

    - Про Кокорина не буду, его я не знаю. О Феде я могу говорить, потому что он играл у нас. У Саши что-то не получалось, все это видели. Сейчас он снова начинает забивать, как футболист он мне очень нравится.

    - Хоть один футболист чемпионата России заслуживает зарплаты в 5,5 млн евро?

    - У нас очень завышенные зарплаты, очень. Понятно, что вы намекаете на Кокорина, но он не приходил в клуб: «Ну-ка дайте мне 5,5 млн евро зарплату». И никто так не делал. Его захотели оставить у себя, предложили такую сумму – ему отказываться? Руководители тоже должны мудрость проявлять, а получается: ага, есть Кокорин, давай по-быстрому его заберем, пока другие не опомнились. Надо реально оценивать, ведь такие деньги получают европейские звезды. Мы вспоминали 90-е годы, сколько наших играли за рубежом? Потому что здесь зарплаты были меньше, тот же Карпин, Канчельскис, Мостовой. Сколько играет сейчас? Черышева я не могу назвать нашим воспитанником. Никто не едет, потому что здесь все хорошо, тренироваться можно, а можно не тренироваться. Хотя сейчас футболисты более профессионально к себе относятся, раньше режим нарушали частенько. Рано или поздно наша сборная будет составлять конкуренцию лучшим.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.12.2015 18:55
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    sined1951
    1449078543
    Молодец! Реальные взгляды, предметный разговор.
    Ответить
    Дима1960
    1449086791
    Усильте лимит -упадут зарплаты....
    Ответить
    ologreds
    1694996675
    numo450681
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+