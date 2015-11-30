Чалый: «Благодарен футболистам за то, что бились до последней минуты»

Главный тренер «Рубина» Валерий Чалый прокомментировал результат матча 17-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:2).

«Самое главное, что футбол доставил большое удовольствие зрителям, для которых мы играем. И нашей команде очень нужны были очки, и «Спартаку». «Спартак» выиграл последнюю игру, мы тоже неплохо проводили последние матчи. Ожидалась, что игра будет интересной — так в итоге и получилось. Благодарен футболистам за то, что бились до последней минуты. Показали характер, хорошую игру, создали моменты и сыграли вничью. Были серьезные ошибки, после которых мы пропустили голы. По ходу игры соперник создал пару моментов, за которые они нас простили. Хотел бы сказать, что мы играем практически одним составом. Сегодня мы не могли рассчитывать на своих лидеров. Но представился шанс молодым игрокам. Тот накал и нагрузки сказываются на ребятах. Это не закономерные ошибки, а ошибки психологического плана, которые мы, надеюсь, исправим.

Чтобы оценить столкновение Рыжикова и Промеса, надо посмотреть видеоповтор. Хорошая программа есть — «Свисток». Думаю, там все разберут, профессионалы скажут, что там было.

Девич? Он нападающий высокого класса и подтвердил это в играх за «Металлист». Ему дали гражданство, позвали в сборную Украины. Так просто это не делается. Он показывает свою квалификацию и приносит пользу клубу», – говорит Чалый.