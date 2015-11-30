Сафонов: «Сейчас футболистов «Динамо» должно прорвать»

Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов дал свой прогноз на матч 17-го тура российской Премьер-лиги, в котором «Динамо« будет принимать «Локомотив«.

«Мой прогноз: 2:1. Рискну предположить, что бело-голубые смогут дожать своего соперника. Плюсом «Динамо» будет то, что команда имеет больше времени на подготовку и окажется свежее. Последние игры им не особо везло, так что сейчас футболистов должно прорвать», – сказал Сафонов.

Напомним, что матч 17-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» – «Локомотив» состоится в понедельник, 30 ноября, в 19:00 по московскому времени.