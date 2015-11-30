«Рубин» – «Спартак». Онлайн-трансляция

Сегодня в рамках 17-го тура РФПЛ на стадионе «Казань-Спартак» пройдет игра между казанским «Рубином» и московским «Спартаком».

В предыдущей встрече «Спартак» победил с минимальным преимуществом.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Рубин» – «Спартак». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 19:15. Не пропустите!