«Краснодар» – «Ростов». Онлайн-трансляция

Сегодня в рамках РФПЛ на стадионе «Кубань» пройдет встреча между «Краснодаром» и «Ростовом».

Напоминаем, что первый матч нынешнего сезона с участием этих команд завершился нулевой ничьей.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Краснодар» – «Ростов». Комментатор – Владислав Журин. Начало в 19:00. Не пропустите!