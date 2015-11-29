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    Слуцкий: «У ЦСКА нет игрового кризиса»

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий не считает, что последние неудачи команды связаны с игровым кризисом.

    — Нет ли у вашей команды игрового кризиса? Может, сказывается нехватка игроков?

    — Я не считаю, что это кризис. У нас высокая степень утомления, с июля мы не провели ни одного недельного микроцикла. При этом перед нами стоят самые серьезные задачи в еврокубках, в чемпионате России. Объективно команде не хватает сил. Ребятам сложно предъявить какие-то претензии. При этом все матчи, которые мы проиграли, в том числе в последнее время — с «Вольфсбургом», «Краснодаром», МЮ — мы уступили с шансами на победу. Просто сейчас футболистам не хватает свежести, чтобы дожимать соперника в концовках, как это получалось в начале сезона.

    — Изменится ли стартовый состав на игру с «Амкаром» и ПСВ?

    — У нас Василий Березуцкий с завтрашнего дня начинает работать в общей группе. Также к полноценным тренировкам на днях приступит и Сергей Игнашевич.

    — Намечаются ли зимой какие-либо приобретения?

    — Политика нашего клуба такова: уже много лет футболисты приобретаются точечно. Думаю, то же самое ожидает нас и в ближайшее трансферное окно, и в последующее.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    29.11.2015 18:11
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +19

      Core 3 декабря 2015, 15:09

      Так в Эйндховене и покажите, отсутствие игрового кризиса. Сегодня можно и освежить состав.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5262

      Каратель 30 ноября 2015, 04:33

      кризиса то нет,просто немножко с деньгами для кабинетов напряг,вот и результат упал

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 30 ноября 2015, 03:41

      Вы воообще не провели за весь сезон ни одной приличной игры. Не считая 4:6, конечно.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 29 ноября 2015, 23:51

      Играть составом из 13-14 человек столько матчей...Удивительно,что цска вообще держался без поражений столько времени,впринципе всё закономерно.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1496

      GM 29 ноября 2015, 21:07

      Спад есть, тут и так видно всем. А как это назвать, - утомлением, усталостью, потерей игрового тонуса - разница невеликая.

      0
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd > GM 29 ноября 2015, 21:32

      Чтож тебя ЦСКА в консультанты не возьмут раз ты такой умный

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1496

      GM > ManUtd-Volgograd 1 декабря 2015, 13:21

      Я туда не прошусь и на лавры эксперта не претендую. Тебе такая мысль в голову не приходила?

      0
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      Рейтинг: +1025

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 29 ноября 2015, 19:50

      Леня , продолжай и дальше себя утешать.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +467

      gennadiy 29 ноября 2015, 19:11

      ЦСКА-чемпион

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > gennadiy 29 ноября 2015, 23:05

      Чемпион-Ростов,....мать

      0
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      Рейтинг: +12466

      Вомбат 29 ноября 2015, 19:07

      У ЦСКА в этом сезоне нет соперников в РПЛ. Золото будет! Если и выйдут в ЛЕ (что маловероятно) то быстро там сольют и сосредоточатся на чемпионате.

      1
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      Рейтинг: +30

      KTO_ECJlu_HE_9 29 ноября 2015, 18:50

      Без Васи и Сереги у нападения нет уверенности что они забьют больше чем пропустят.

      0
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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- 29 ноября 2015, 18:34

      Точечно ... Мда, это как я понимаю усилением скамейки и не пахнет. Гинер заработанные клубом бабосы нычит, а ЛВС тренер выгодный, качается, и не хнычет о составе, тряпка одним словом! Как мне кажется, если в 2016 году будем в ЛЕ то о чемпионстве можно забыть. Проиграли чемп сами себе!

      -2
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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- > fcsmRomik 29 ноября 2015, 20:56

      Я объективный болельщик. Гинера за руку не ловил, но в остальном всем все видно же. ЛВС мненикогда и не нравился, да и чемпионства все пограничные, затяжной феерии при Слуцком и не было.

      0
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      Рейтинг: +695

      fan-man > CSKA-39- 29 ноября 2015, 21:58

      Задумайся сколько клуб тратит на строительство стадиона. Отсюда и приобретения называются "точечными".

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