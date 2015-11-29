Энрике: «В этом сезоне «Барселона» играет еще лучше, чем в прошлом»

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после победы своих подопечных в матче 13-го тура испанской Примеры над "Реал Сосьедадом" (4:0) заявил, что каталонская команда по сравнению с прошлым сезоном демонстрирует лучший футбол.

"Есть ощущение, что мы находимся на пике своей формы. В этом сезоне "Барселона" играет еще лучше, чем в прошлом.

Мы показываем футбол высокого уровня, но надеюсь, что лучшее впереди. В декабре еще никто и никогда не становился чемпионом Примеры, поэтому это будет важный месяц с захватывающими матчами в лиге и клубном чемпионате мира", - сказал наставник каталонцев.