Маурисио: «После матча с «Зенитом» мы не будем впадать в эйфорию»

Полузащитник «Терека» Маурисио поделился впечатлениями от матча 17-го тура РФПЛ против «Зенита», в котором грозненская команда праздновала успех со счетом 4:1.

– Отношусь с уважением к «Зениту», там играют игроки высокого уровня, об этом свидетельствуют их результаты в Лиге чемпионов. Но и «Терек» – хорошая команда. Мы показали, как мы можем и умеем играть. Счастливы, что удалось выиграть, да еще и с таким счетом 4:1. Очень благодарен всем партнерам по команде за то, что полностью выложились на поле. Но мы не будем впадать в эйфорию, впереди еще матч с «Мордовией».

– На поле порой кипели бразильско-португальские страсти, вы и Адилсон очень эмоционально общались с соперниками из «Зенита».

– Каждый хочет выиграть, никому не нравится проигрывать, много адреналина. Это футбол, такое бывает.