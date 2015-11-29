«Тоттенхэм» – «Челси». Онлайн-трансляция

В последние годы в споре с «Челси» «Тоттенхэм» выглядит весьма блекло, однако в январе этого года «шпорам» удалось прервать неудачную серию из поражений и ничьих и наконец-то победить. Теперь же именно подопечные Маурисио Покеттино подходят к лондонскому дерби в статусе фаворита и имеют неплохие шансы вновь оставить синих не у дел.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Челси». Комментатор – Андрей Ерофеев. Начало в 15:00, не пропустите!