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    «Спартак» интересуется игроками «Шальке» и «Саутгемптона»

    «Спартак» интересуется нападающим «Шальке» Эриком Чупо-Мотингом и полузащитником «Саутгемптона» Садьо Мане.

    Контракт Чупо-Мотинга рассчитан до 2017 года, однако, как сообщается, футболист недоволен своим нынешним положение в клубе и готов сменить место работы. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

    Что касается Мане, то его трансфер может обойтись в 18 миллионов евро. Ранее им интересовался "Манчестер Юнайтед".

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.11.2015 21:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11366

      alp 28 ноября 2015, 23:20

      а те прячутся от их интереса )) мало того, что в ЧР, да еще и в спартак, который за пятерку не всегда может зацепиться )))

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      Рейтинг: +20

      successful > alp 29 ноября 2015, 08:04

      А Саунтгемптон может за пятёрку в английской лиге зацепиться???

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      Рейтинг: +81

      Любер > alp 29 ноября 2015, 12:29

      А расскажика нам лучше о 4:1 от Терека.

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