«Спартак» интересуется игроками «Шальке» и «Саутгемптона»

«Спартак» интересуется нападающим «Шальке» Эриком Чупо-Мотингом и полузащитником «Саутгемптона» Садьо Мане.

Контракт Чупо-Мотинга рассчитан до 2017 года, однако, как сообщается, футболист недоволен своим нынешним положение в клубе и готов сменить место работы. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Что касается Мане, то его трансфер может обойтись в 18 миллионов евро. Ранее им интересовался "Манчестер Юнайтед".