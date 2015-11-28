Дмитрий Черышев: «У Дениса есть множество предложений, в том числе из России»

Тренер «Севильи» Дмитрий Черышев поделился мнением о слухах, которые связывают судьбу его сына полузащитника «Реала» Дениса Черышева с уходом из королевского клуба.

«Понятное дело, что Денис хочет уйти из «Реала». Он там совсем не выходит на поле, но хочет играть в футбол. У него есть много других вариантов, в том числе и из больших российских команд. Он замечательный футболист, которого иметь в команде одно удовольствие и привилегия. Такого игрока и я хотел бы заполучить к себе в клуб. Но в «Севилье» есть главный тренер, который и принимает решение – нужен ему этот полузащитник или нет», – отметил Черышев-старший.