Клопп: «С Роджерсом у нас состоялась приятная беседа»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от встречи с бывшим наставником мерсисайдцев Бренданом Роджерсом. Напомним, североирландец в октябре был отправлен в отставку.



«Да, я встречался с ним. Это была приятная беседа, он – хороший парень. Спортивные вопросы мы не обсуждали, говорили о мире и личных вещах. Ничего интересного для вас. Если бы я хотел что-то спросить о «Ливерпуле», я бы встретился с ним раньше, а не через шесть недель», – сказал немецкий специалист.