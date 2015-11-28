Глушаков: «Дзюба забил 20 голов, а сколько из них с пасов Халка? Вот и ответ»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о ситуации между руководством красно-белых и Романом Широковым, а также объяснил, в чем секрет высокой результативности нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

– Как повлияла на команду история с Романом Широковым?

– А как она повлияет? Мы же футболисты, не руководство клуба. На месте Широкова мог оказаться кто-то из нас. Это вопрос клуба и самого Ромы

– У вас есть такой же пункт в контракте, как у Широкова?

– У меня нет.

– Не насторожило, что с приходом Слуцкого в сборную вы не так часто попадаете в состав?

– Это выбор тренера, у которого есть свое видение игры. Мое дело – тренироваться и доказывать. А решение – за ним.

– Как можете охарактеризовать то, что творит Дзюба, – у Артема уже больше 20 голов!

– Так там Халк есть. Если убрать Халка, тяжело будет и Дзюбе. Посмотрите, сколько голевых пасов отдал бразилец! Артем 20 забил, а сколько из них с пасов Халка… Вот и ответ. Но понятно, что команда играет, есть результат. Артем старается, это приносит свои плоды – он же не только стоит и ждет, когда бразилец отдаст пас. Молодец, доказывает. Но то, что творит Халк – это производит очень сильное впечатление.