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  • Глушаков: «Дзюба забил 20 голов, а сколько из них с пасов Халка? Вот и ответ»

Глушаков: «Дзюба забил 20 голов, а сколько из них с пасов Халка? Вот и ответ»

28 ноября 2015, 15:59
4

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о ситуации между руководством красно-белых и Романом Широковым, а также объяснил, в чем секрет высокой результативности нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Как повлияла на команду история с Романом Широковым?

– А как она повлияет? Мы же футболисты, не руководство клуба. На месте Широкова мог оказаться кто-то из нас. Это вопрос клуба и самого Ромы

У вас есть такой же пункт в контракте, как у Широкова?

– У меня нет.

Не насторожило, что с приходом Слуцкого в сборную вы не так часто попадаете в состав?

– Это выбор тренера, у которого есть свое видение игры. Мое дело – тренироваться и доказывать. А решение – за ним.

Как можете охарактеризовать то, что творит Дзюба, – у Артема уже больше 20 голов!

– Так там Халк есть. Если убрать Халка, тяжело будет и Дзюбе. Посмотрите, сколько голевых пасов отдал бразилец! Артем 20 забил, а сколько из них с пасов Халка… Вот и ответ. Но понятно, что команда играет, есть результат. Артем старается, это приносит свои плоды – он же не только стоит и ждет, когда бразилец отдаст пас. Молодец, доказывает. Но то, что творит Халк – это производит очень сильное впечатление.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Дзюба Артем Глушаков Денис Широков Роман Халк
Комментарии (4)
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vladik12
1448718161
Вот, даже Глушак понимает, что Халк в "Зените" выполняет одно из трех мужских дел - выращивает дерево семейства Игрочишки.
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Вомбат
1448719391
"На месте Широкова мог оказаться кто-то из нас." Сразу вспоминается "Напьешся - будешь".
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апоголлл
1448729636
денис прав.уйдет халк и не будет великого дзюбинью
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graf34
1448796681
Мне в Зените удивляет одно - неужели руководители не видят, что Вилаш-Боаш просто игнорирует ЧР, чтоб доказать правоту своих слов?Конечно, отчасти он и прав...
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