«Крылья Советов» – «Амкар». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 17-го тура Российской футбольной Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Амкаром». Встреча состоится на стадионе «Металлург» в Самаре и начнется в 15:00 по московскому времени.

«Крылья Советов»: Лория, Цаллагов, Симайс, Бурлак, Таранов, Молло, Чочиев, Ятченко, Померко, Надсон, Яхович.



«Амкар»: Селихов, Черенчиков, Джикия, Бутко, Занев, Огуде, Гол, Баланович, Пеев, Шаваев, Прудников.

Напомним, «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

