«Крылья Советов» — «Амкар». Онлайн-трансляция

После победы над ЦСКА самарские «Крылья Советов» вновь готовы показывать самый высокий результат. На этот раз команде Веркаутерена будет противостоять более скромный «Амкар», однако в предыдущей очной встрече команд победу праздновала именно пермская команда.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Крылья Советов" – "Амкар". Комментатор – Андрей Ерофеев. Начало в 15:00, не пропустите!