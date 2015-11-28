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    «Крылья Советов» — «Амкар». Онлайн-трансляция

    После победы над ЦСКА самарские «Крылья Советов» вновь готовы показывать самый высокий результат. На этот раз команде Веркаутерена будет противостоять более скромный «Амкар», однако в предыдущей очной встрече команд победу праздновала именно пермская команда.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Крылья Советов" – "Амкар". Комментатор – Андрей Ерофеев. Начало в 15:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.11.2015 14:27
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