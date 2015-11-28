«Крылья Советов» — «Амкар». Онлайн-трансляция

После победы над ЦСКА самарские «Крылья Советов» вновь готовы показывать самый высокий результат. На этот раз команде Веркаутерена будет противостоять более скромный «Амкар», однако в предыдущей очной встрече команд победу праздновала именно пермская команда.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» – «Амкар». Комментатор – Андрей Ерофеев. Начало в 15:00, не пропустите!