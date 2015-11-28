РФПЛ. «Крылья Советов» и «Амкар» голов не забили

В матче 17-го тура РФПЛ «Крылья Советов» на своем поле сыграли вничью с пермским «Амкаром». Итоговый счет – 0:0.

Чемпионат России. РФПЛ. 17-й тур

Крылья Советов (Самара) – Амкар (Пермь) – 0:0 Текстовый онлайн матча

Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Симайс, Бурлак, Таранов, Молло, Чочиев (Яковлев, 75), Ятченко, Померко, Надсон, Яхович.

Амкар: Селихов, Черенчиков, Джикия, Бутко, Занев, Огуде, Гол (Чума, 78), Баланович, Пеев (Комолов, 66), Шаваев (Зайцев, 60), Прудников.

Предупреждения: Таранов, 20; Занев, 21.

Судья: Алексей Матюнин (Москва).

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