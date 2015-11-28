«Уфа» — «Кубань». Онлайн-трансляция

«Уфа» и «Кубань» продолжают бороться за выживание в чемпионате России. Сегодняшний матч может помочь одной из команд оторваться от зоны вылета.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Уфа" – "Кубань". Начало в 12:30, не пропустите!