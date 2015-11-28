«Уфа» — «Кубань». Онлайн-трансляция

«Уфа» и «Кубань» продолжают бороться за выживание в чемпионате России. Сегодняшний матч может помочь одной из команд оторваться от зоны вылета.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Уфа» – «Кубань». Начало в 12:30, не пропустите!