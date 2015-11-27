Перевертайло: «Сочи наиболее предпочтительный вариант проведения сборов для «Уфы»

Главный тренер «Уфы» Евгений Перевертайло рассказал, что его команда еще не проплачивала свои сборы, а только рассмотрела интересные варианты.



«Естественно, теперь придется переключиться на отечественные футбольные базы. Для нас наиболее предпочтительный вариант – Сочи. Мы продолжаем рассматривать и зарубежные варианты. Средств хватит. Главное, чтобы совпали цена и качество. Работая в «Нижнем Новгороде», дважды проводил сборы в Израиле. Хорошо знаю возможности ОАЭ. Но лучше всего, повторюсь, начать подтягивать инфраструктуру в России», – сказал наставник.