Девич: «Хотели, чтобы последняя игра в группе имела какое-то значение»

Нападающий «Рубина» Марко Девич после домашней победы над «Сьоном» (2:0) в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы остался доволен итоговым результатом.



«Это была тяжелая игра против сильного соперника. Хорошо, что мы получили численное большинство и забили. Мы понимали, что одного гола мало, и когда забили второй, стало спокойнее. Очень рады этой победе. Мы все хотели, чтобы последняя игра в группе имела какое-то значение. Теперь нам надо обыгрывать «Бордо» в гостях. Будет тяжело, но все возможно», – сказал Девич.

«Рубин» отстает от «Сьона» на три очка, и может выйти из группы в случае собственной победы во Франции и поражения швейцарцев от «Ливерпуля».