Билялетдинов: «Было бы интересно поработать с нашей молодежной сборной»

Бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов высказал свое мнение об отставке главного тренера молодежной сборной России Дмитрия Хомухи, отметив, что сам не против стать его преемником на этом посту.

«Быть может, решение об отставке было поспешным. Я сам оказался в подобной ситуации в «Рубине». Через квалификацию мы вышли в групповой турнир Лиги Европы, а в чемпионате дела не сложились. Хомуха собрал в юношеской сборной хорошую команду, выжал из нее максимум – выиграл чемпионат Европы, потом дошел до финала. В молодежке он делал ставку на проверенных игроков, но в этом возрасте разница в два года по сравнению с соперниками играет огромную роль.

Тренер рискнул, но риск – благородное дело. Не исключено, что через несколько лет мы пожнем из этого плоды. Те ребята, которые сейчас выходили на поле, оценят доверие Хомухи.

Соглашусь ли на предложение возглавить молодежную сборную? Да. Было бы интересно поработать с молодежкой», – заявил Билялетдинов в интервью журналисту.