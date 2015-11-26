Матчи Лиги Европы. Смотреть онлайн

Сегодня в Европе пройдут матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы. У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть игры вторника. Для этого достаточно перейти в онлайн матчей, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

19:00 «Рубин» - «Сьон»

19:00 «Краснодар» - «Боруссия» Д

19:00 «Динамо» Мн - «Виктория» П

21:00 «Локомотив» - «Спортинг»

21:00 «Аугсбург» - «Атлетик» Б

21:00 «Лацио» - «Днепр»

21:00 «Базель» - «Фиорентина»

21:00 «Карабах» - «Тоттенхэм»

23:05 «Вильярреал» - «Рапид» В

23:05 «Ливерпуль» - «Бордо»

23:05 «Брага» - «Слован» Л

23:05 «Брюгге» - «Наполи»

23:05 «Селтик» - «Аякс»