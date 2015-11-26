Кобин: «Шахтер» допустил слишком много ошибок в обороне»

Полузащитник «Шахтера» Василий Кобин считает, что игра его команде удалась, даже не смотря на поражение от «Реала».

«Думаю, болельщики остались довольны. Уверен, что они получили удовольствие от забитых голов. Мы допустили слишком много ошибок в обороне, которыми воспользовался «Реал».

Не сомневаюсь, что в игре с «ПСЖ« нам будет тяжело. Нам придется противостоять сильным игрокам, однозначно будет большое давление. Но мы сделаем все для того, чтобы гарантировать приемлемый результат», – признается Кобин.

Стоит отметить, что в последнем туре «Шахтер» будет играть на выезде с «ПСЖ», но судьба донецкого клуба будет зависеть и от матча «Реал» – «Мальме» в Мадриде. Если шведы проиграют, то украинский клуб отправится в Лигу Европы УЕФА.

Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Реал» закончился со счетом 3:4.