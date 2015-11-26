Пеллегрини: «Оба матча с «Ювентусом» были равными»

Главный тренер «Манчестер Сити« Мануэль Пеллегрини считает, что оба матча с «Ювентусом» в Лиге чемпионов были равными, но везение было на стороне соперника.

«У нас были моменты... Важно забивать первыми, и мы могли это сделать в эпизоде с участием Фернандо. Играть на этом стадионе непросто, играть против «Юве» непросто. Не скажешь, что мы сыграли плохо в этот сложный период. У нас так много травмированных, но сегодня мы показали характер. Есть много причин, почему я выбрал именно такие расстановку и состав, и считаю, что на поле появились правильные игроки.

Оба матча с «Ювентусом» были равными. Возможно, в этих поединках соперник победил и за счет небольшого везения. И в Манчестере, и здесь обе команды заслуживали три очка. На этом стадионе всегда тяжело играть. У туринцев очень хорошая команда, которая четыре года подряд становилась чемпионом и дошла до финала престижнейшего еврокубка в прошлом сезоне. В ней хватает прекрасных исполнителей.

Теперь посмотрим, как «Ювентус» сыграет на выезде с «Севильей». Андалузцам очень нужно выиграть. Надеюсь, что «Севилья» победит, а мы выиграем у «Боруссии» и займем первое место в группе.

Вчера мы видели очень сильную «Барселону», но пока трудно полностью проанализировать ситуацию в Лиге чемпионов. Надеемся, что нам хоть чуть-чуть, но повезет в этот раз при жеребьевке 1/8 финала», – сказал Пеллегрини.

Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» – «Манчестер Сити» закончился со счетом 1:0.