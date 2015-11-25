Исполком РФС собрался без Галицкого и Керимова

В Доме футбола на Таганке началось заседание исполкома РФС.

На собрание приехали такие персоны, как Евгений Гинер, Александр Дюков, Игорь Лебедев, Сергей Прядкин, Никита Симонян и Ольга Смородская. Отсутствуют Сергей Галицкий, Сулейман Керимов, Сергей Степашин и Владимир Якунин.

Проект повестки дня заседания включает в себя следующие вопросы:

1. Об итогах выступлений сборных команд России по футболу в 2015 году и задачах на 2016 год

2. О предложениях РФС на заседание Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта

3. О проекте РФС «Поиск талантов» (грантовая поддержка детско-юношеского футбола, улучшение материально-технической базы футбольных школ/академий)

4. О внесении изменений в Регламент РФС по разрешению споров

5. О рассмотрении ходатайств о пересмотре решений Комитета РФС по статусу игроков в порядке надзора.

6. О внесении изменений в Регламент РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов.

7. О составах Комитетов и Комиссий РФС.

8. Об обеспечении защиты интересов субъектов футбола в случае утраты клубом профессионального статуса.

9. О списке кандидатов для назначения стипендии Президента Российской Федерации на 2016 год.