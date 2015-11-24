Шмидт: «Если мы выиграем, у нас появится шанс занять второе место»

Главный тренер «Байера« Роджер Шмидт отметил плотное положение в группе Е, где каждая команда стремится к победе.

«Положение в группе очень плотное. И нам, и БАТЭ необходимо побеждать. Игра очень важная, ее исход многое решит. Ничего выдумывать мы не станем. Будем играть в свой футбол, как и с предыдущими соперниками.

БАТЭ заслужил свою победу над «Ромой». Он вел 3:0 к перерыву. Борисовчане показали, что они способны интересно и разнообразно атаковать, реализовывать моменты. Эта победа заставила нас пересмотреть отношение к этой команде.

Чтобы побеждать – надо забивать. Мы будем придерживаться этой философии. Постараемся уделить много времени владению мячом, атаке. Если мы выиграем, у нас появится шанс занять второе место в группе», – считает Шмидт.

Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» – БАТЭ состоится во вторник, 24 ноября, в 22:45 по московскому времени.