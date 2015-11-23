Перес выразил доверие Бенитесу

Президент «Реала» Флорентино Перес выразил доверие главному тренеру команды Рафаэлю Бенитесу во время сегодняшней пресс-конференции на «Сантьяго Бернабеу».

«Главный тренер имеет нашу поддержку, и мы в нем уверены. Я понимаю гнев наших фанатов, но мы верим, что сейчас пришло время работать со всей строгостью, серьезностью и единством. Я прошу болельщиков поддержать команду и игроков. Мы провели очень плохую игру, подобное случается, но это не из-за плохого отношения к делу. Главный тренер полностью свободен в выборе состава. У нас было много тренеров, и все они пользовались такой свободой», – говорит Перес.

Также президент мадридцев опроверг информацию о том, что некоторые игроки клуба не хотят работать под руководством Бенитеса.

«Капитаны не просили о смене тренера. Криштиану не просил об этом, он никогда не требовал выбирать между ним и Бенитесом».