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Перес выразил доверие Бенитесу

23 ноября 2015, 22:17
9

Президент «Реала» Флорентино Перес выразил доверие главному тренеру команды Рафаэлю Бенитесу во время сегодняшней пресс-конференции на «Сантьяго Бернабеу».

«Главный тренер имеет нашу поддержку, и мы в нем уверены. Я понимаю гнев наших фанатов, но мы верим, что сейчас пришло время работать со всей строгостью, серьезностью и единством. Я прошу болельщиков поддержать команду и игроков. Мы провели очень плохую игру, подобное случается, но это не из-за плохого отношения к делу. Главный тренер полностью свободен в выборе состава. У нас было много тренеров, и все они пользовались такой свободой», – говорит Перес.

Также президент мадридцев опроверг информацию о том, что некоторые игроки клуба не хотят работать под руководством Бенитеса.

«Капитаны не просили о смене тренера. Криштиану не просил об этом, он никогда не требовал выбирать между ним и Бенитесом».

Источник: Twitter
Испания. Примера Испания Реал Бенитес Рафаэль Перес Флорентино
Комментарии (9)
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stas-kst
1448306636
мда
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Asbjorn
1448308841
Значит ли это,что Роналду уходит?
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MVG1974
1448315961
Прынцессу кинули... Не пора ли сплавить чудо-балерину в Манчестер или ПСЖ? Понятно, что держат не за игру, а за рекламные контракты.. Но ведь можно раскрутить Бэйла, Хамеса. Де Хеа, в конце концов купить.
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Glebaj
1448342739
Как же много вранья...
Ответить
С-Пб on-line
1448346185
По матчу с барсой было видно, что команда Бенитеса сливает
Ответить
mauxa
1448351431
Перес, маразм крепчает??? Какой из Бенитеса тренер??? Долой Бенитеса, долой Роналду!!! да и самому пора на пенсию...
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ЦСКА 2015-2016
1448387701
команда старается проиграть дальше.что бы Бенитесу уволит
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ЖОРРО
1448401689
"Сейчас пришло время работать со всей строгостью, серьезностью и единством...." То есть до этого можно было х... пинать,а теперь,после унижения от Барселоны, пора начать работать со всей строгостью...ахаххах,странная логика для меня,но не для Переса)))
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