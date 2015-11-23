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    Игроки «Реала» не хотят работать с Бенитесом

    Дела главного тренера «Реала» Рафаэля Бенитеса в команде идут хуже с каждым днем. Из всего состава лишь 5-6 игроков готовы поддержать 55-летнего специалиста. Особенно это явно стало заметно после поражения от «Барселоны» в Мадриде (0:4). Большая часть игроков, как основы, так и запасные, не хотят работать под его руководством. При этом известна позиция руководство «Реала», по которой ему полностью доверяют в клубе.

    После 12 туров «Реал» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Примеры, отставая от «Барселоны», идущей первой, на шесть очков.

    Источник: Marca

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    23.11.2015 11:23
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +112

      ESPANOL 23 ноября 2015, 16:55

      Если Анчи вернётся в этот курятник, он сделает роковую ошибку и потеряет и репутацию и время! Он уже пытался что то сделать, но с этими капризными мадридскими петушками у него не хватает ни воли, ни характера. Опять будет выполнять их капризы, а больше всего ублажать главную балерину и все его прихоти. У человека очевидно нет самолюбия, если после такого пинка он готов вернуться.

      2
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      Рейтинг: +55

      Aza23becks 23 ноября 2015, 15:34

      Матч очень был похож на слив тренера

      1
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 > Aza23becks 24 ноября 2015, 20:59

      +5

      0
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      Рейтинг: +12

      Hala Madrid$$$ 23 ноября 2015, 15:07

      Klopa nado bilo brat

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      Рейтинг: +12

      Hala Madrid$$$ 23 ноября 2015, 15:07

      Benites ne dlya reala on unichtojaet komandu

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 23 ноября 2015, 13:20

      Так в чем проблема ? Не нравится плохой тренер - идите к хорошему!!!

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 23 ноября 2015, 12:38

      Боаша зовите

      -1
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      Рейтинг: +352

      mauxa 23 ноября 2015, 11:41

      Когда же уже увижу 3 новости:
      1. Бенитес уволен.
      2. Роналду продан.
      3. Перес подал в отставку. ( при условии что новым президентом будет не Кальдерон)

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      Рейтинг: +145

      evgeniykaras > mauxa 23 ноября 2015, 15:01

      Согласен с тобой полность, но в последние годы игроки Реала вообще тренеров не уважаю любых постоянно какие то скандалы,кому то что то не нравица, что за детский сад в супер клубе там такие профи играют что просто можно через пас гол забивать, так нет получают деньги а за результат на тренера все валят мол не будем играть, что это такое это верх не профессионализма скажем так. Магата им надо поставить на сезон он жесткий тренер они бы там вспотели после его тренировок может быть все говницо то и вышло! Бесят очень сильно уже, ну Перес что он сделал только тратит деньги на топ игроков и все этого мало, а пока эта коровка будет доиться он там и будет сидеть, наврядли будет какая нибудь отставка, ну если только Бенитеса!

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      Рейтинг: +352

      mauxa > evgeniykaras 23 ноября 2015, 15:47

      Анчелотти все игроки уважали и поддерживали, но только Перес решил по своему. толку просто скупать звёзд? как по мне, решение о том какой игрок нужен должен принимать тренер, а не презедент, или хотябы предоставить выбор тренеру из 3 игроков, которых он хочет купить для команды. Перес вряд ли уйдет, хотя бы потому что нет альтернативы.. только Прес и Кальдерон, а разница в них только в том, что один скупает пачками звёзд, а другой всякий шлак из слабых команд.

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      Рейтинг: +352

      mauxa > evgeniykaras 23 ноября 2015, 15:51

      Надеюсь Перес признает свою ошибку и вскоре уволит Бенитеса и вернет Анчи.. тем более была новость, что Анчи готов вновь возглавить Реал!!!

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