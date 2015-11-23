«Ростов» – «Уфа»: Стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 16-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Уфой».

Матч пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» в 19:00.

«Ростов»: Джанаев, Ротенберг, Новосельцев, Навас, Маргасов, Гацкан, Могилевец, Нобоа, Калачев, Полоз, Юо Бьюнь Су.



Запасные: Гошев, Форбс, Трошечкин, Канга, Азмун, Ахмаев, Байрамян, Терентьев.

«Уфа»: Юрченко, Аликин, Никитин, Стоцкий, Пауревич, Фримпонг, Зинченко, Кротов, Диего Карлос, Марсиньо, Игбун.



Запасные: Лунев, Кацалапов, Сухов, Осипов, Верховцов, Сафрониди, Фомин, Галиулин, Семакин, Ханджич.