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    Федун попросил Мутко пересмотреть решение по Дзюбе

    Владелец московского «Спартака» Леонид Федун обратился к президенту РФС Виталию Мутко с просьбой пересмотреть решение по нападающему Артему Дзюбе с другим составом комитета по статусу игроков РФС.

    Ранее «Спартак» оштрафовал форварда на февральскую зарплату за интервью сайту «Зенита», в то время когда права на Дзюбу еще принадлежали московскому клубу.

    Изначально палата по разрешению споров вынесла решение в пользу «Спартака», но впоследствии Дзюба подал апелляцию на это решение, и комитет по статусу игроков удовлетворил ее, в результате чего москвичам пришлось рассчитаться с нападающим.

    Источник: Газета.ру

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    23.11.2015 16:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 23 ноября 2015, 18:10

      Этот хохляцкий массон готов из-под себя жрать......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 23 ноября 2015, 17:09

      дерьмо лезет прям наружу и говорят богатые жадные но не до такой же степени позор просто

      2
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    • ...
      Рейтинг: +71

      stas-kst 23 ноября 2015, 16:50

      вроде проехали, но нет же, надо вспомнить ....

      3
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