Федун попросил Мутко пересмотреть решение по Дзюбе

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун обратился к президенту РФС Виталию Мутко с просьбой пересмотреть решение по нападающему Артему Дзюбе с другим составом комитета по статусу игроков РФС.

Ранее «Спартак» оштрафовал форварда на февральскую зарплату за интервью сайту «Зенита», в то время когда права на Дзюбу еще принадлежали московскому клубу.

Изначально палата по разрешению споров вынесла решение в пользу «Спартака», но впоследствии Дзюба подал апелляцию на это решение, и комитет по статусу игроков удовлетворил ее, в результате чего москвичам пришлось рассчитаться с нападающим.