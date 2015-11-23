Манолев о матче с «Тереком»: «Так недопустимо играть в футбол»

Защитник «Кубани» Станислав Манолев прокомментировал ничейный итог матча против о «Терека» (2:2).

– Насколько довольны или нет результатом игры?

– Естественно, что недоволен. Надо было брать эти три очка. Мы вели в два мяча... Так недопустимо играть в футбол, сами виноваты. Во втором тайме думали, что игра уже закончена. «Терек» вот и забил два мяча.

– В психологическом плане как эта игра может повлиять на команду?

– Конечно, обидно. Да. Думали, что игра уже закончилась..

– Что нужно «Кубани», чтобы исправить ситуацию?

– Характер. И очки нужны.