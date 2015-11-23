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Игнашевич: «Фернандес хочет играть за нашу сборную»

23 ноября 2015, 03:11
2

Защитник сборной России Сергей Игнашевич рассказал, что положительно относится к натурализации, если легионер давно проживает в стране и знает язык, а также о желании его партнера по ЦСКА Марио Фернандеса принять российское гражданство.

«Марио — очень сильный футболист, и мне нравится его по-настоящему спортивный характер. Этот игрок никогда не симулирует, что большая редкость сейчас. У него словно атрофирован рефлекс ныряния, и даже когда Марио бьют, он все равно старается стоять на ногах. Эта черта в нем очень импонирует.

А что касается его возможной натурализации, то Марио, конечно, очень давно живет в России, но, к сожалению, языка не знает. Мы с ним на эту тему общались, и я ему говорил, что первым делом нужно выучить русский язык. Если он сможет говорить хотя бы с акцентом, это очень всем понравится и поможет быстрее адаптироваться к жизни здесь. Марио давно живет в нашей стране, прекрасно себя чувствует в коллективе, и он всем нравится. Сам по себе он хороший парень и футболист, но, увы, совершенно не говорит по-русски. Вот выучил бы, и тогда действительно — почему бы и нет? Тем более у игрока есть желание здесь жить, играть за ЦСКА и нашу сборную. В идеале потенциальный легионер должен родиться в России или же прекрасно говорить по-русски. Человек должен, что называется, обрусеть, и тогда натурализация — это нормально», — сказал Игнашевич.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Игнашевич Сергей Фернандес Марио
Комментарии (2)
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FKulagin
1448275215
Золотые слова.
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андрей андреев
1448287925
Гилерме, ари,теперь этот-сборная бразилии второй состав(нет третий)-Слава России
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