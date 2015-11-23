Широков: «Нисколько не жалею, что не сыграл с «Краснодаром»

Полузащитник «Спартака» Роман Широков, отстраненный от участия в матчах решением руководства клуба, после игры с «Краснодаром» (3:2) не стал комментировать ситуацию со своим контрактом.

— Роман, можно вас буквально на пару слов?

— Пара слов, — с улыбкой парировал капитан российской сборной.

— Ну, серьезно, хотелось бы услышать ваш комментарий!

— А о чем говорить?

— О ситуации с вашим контрактом со «Спартаком», например.

— А знаете, что мне будет, если я буду давать комментарии на эту тему?

Как выяснилось, Широков предупрежден, что будет оштрафован на месячную зарплату, если станет публично высказывать свое мнение по поводу сложившейся вокруг его контракта с клубом ситуации.

— Тогда о сегодняшней игре несколько слов скажите!

— Вы все сами видели, а счет — на табло.

— Не жалеете, что не приняли участия в таком ярком матче?

— Нисколько!

Раздав несколько автографов и сфотографировавшись с болельщиками, Роман Широков минут пять беседовал с генеральным директором «Краснодара» Владимиром Хашигом. Напомним, что в составе зелено-черных 34-летний хавбек провел вторую половину прошлого сезона, будучи арендованным у «Спартака», который тогда возглавлял Мурат Якин.