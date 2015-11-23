Глушаков: «Мне постоянно говорят, что бью «по воробьям»

Хавбек «Спартака» Денис Глушаков, оформивший дубль в поединке 16-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (3:2), рассказал, на какой позиции он отыграл в этой встрече, а также, кому адресовался жест, показанный полузащитником после забитого гола.

«Я действовал на позиции Широкова? Я бы так не сказал. Рома все-таки играет под нападающими, я же действовал больше в центре поля – бокс-ту-бокс, как это раньше называли. Тут все зависит от функциональной готовности. Если чувствуешь себя отлично, то удобнее играть на этой позиции. Если нет или тактическая схема подразумевает другие функции, то тогда мне лучше играть в опорной зоне.

Кому адресовался жест с приложенным к губам пальцем? Всем тем, кто уже готов списать меня со счетов. Им стоит немного помолчать, ведь мне тоже неприятно слышать все это. Мне постоянно говорят, что бью «по воробьям». На тренировке перед «Локо» я всеми ударами попал в створ, а во время матча не смог нанести ни одного. Так что, конечно, обидно, когда болельщики начинают освистывать», – сказал Глушаков.