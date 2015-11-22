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Аленичев: «Есть шанс, что Широков еще сыграет за «Спартак»

22 ноября 2015, 23:52
2

Наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, по какой причине он не выставил на матч против «Краснодара» (3:2) хавбека команды Романа Широкова.

«Почему не играл Широков? Вы же знаете, неделю об этом писали все. Что об этом сказать? Знаете не хуже меня.

Будет ли он играть? Шансы есть», – резюмировал Аленичев.

Напомним, согласно появившейся на этой неделе информации, руководство красно-белых не желает продлевать соглашение с капитаном сборной России. Однако, в условиях нынешнего контракта есть пункт, согласно которому он будет продлен автоматически, если полузащитник проведет 15 игр в текущем сезоне. На данный момент Широков имеет в своем активе 14 сыгранных матчей.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Широков Роман Аленичев Дмитрий
Комментарии (2)
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richi
1448225627
Конечно сыграет. 2 раза по 44 минуты.
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MadPampers
1448228944
ппц, как низко пал Спартачок, только чтобы не продливать соглашение не будут выпускать игрока, сами же ставили свою подпись в контракте, самисоглашались с этими условиями, а теперь заднюю дают ппц.. не по-мужски
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