«Спартак» – «Краснодар». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 16 тура российской Премьер-лиги между «Спартаком» и «Краснодаром». Стоит отметить, что на скамейке запасных красно-белых остался полузащитник Роман Широков.

«Спартак»: Ребров – Паршивлюк, Боккетти, Кутепов, Д. Комбаров – Глушаков, Зотов, Ромуло, Попов – Промес, Зе Луиш.



Запасные: Митрюшкин, К. Комбаров, Пуцко, Гранат, Кутин, Тимофеев, Леонтьев, Широков, Зуев, Бакаев, Давыдов.



«Краснодар»: Дикань – Петров, Гранквист, Страндберг, Калешин – Торбинский, Каборе, Ахмедов – Мамаев, Смолов, Ари.



Запасные: Коченков, Марков, Енджейчик, Сигурдссон, Газинский, Перейра, Жоаозиньо, Быстров, Вандерсон