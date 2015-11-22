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  • Гладилин: «Главная проблема «Спартака» – неблагоприятный микроклимат в команде»

Гладилин: «Главная проблема «Спартака» – неблагоприятный микроклимат в команде»

22 ноября 2015, 16:39
2

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин рассказал о своих ожиданиях от предстоящей игры красно-белых против «Краснодара» в 16 туре чемпионата России.

«Самая большая проблема «Спартака» — это неблагоприятный микроклимат в команде. Вокруг команды ходит достаточно много негативных разговоров. Сперва обсуждают армянских футболистов: Араса Озбилиза, Юру Мовсисяна. Потом россиян: Комбаровых, Дениса Глушакова. Такого не должно быть.

В «Краснодаре», напротив, подобное отсутствует. Работают по своему плану, стабильно играют. Нас ждет очень тяжелый матч. Красно-белые крайне непредсказуемы. Иногда могут выдать очень яркую игру. Многое сегодня будет зависеть от того, в каком состоянии выйдут футболисты на игру. Например, тот же Промес. Считаю, что мы не увидим много голов в сегодняшней встрече», – сказал Гладилин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар
Комментарии (2)
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Вомбат
1448206149
Промесс один, а команда состоит из 11. Думаю, что Спартак сегодня не победит.
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VVM1964
1448218105
ОБЛОМИСЬ !!!
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