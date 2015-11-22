Тимощук: «Если Фоменко готов к работе со сборной Украины, то не должно быть никаких проблем»

Полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук поделился своим мнением о том, должен ли Михаил Фоменко продолжать работу в национальной команде на посту главного тренера.

«Знаете, если бы я был президентом ФФУ, мне было бы легче ответить на этот вопрос. Была проделана хорошая работа. Тренерский штаб работает достаточно времени. Сыграли хорошие поединки, вышли на Евро. В прошлом цикле нам этого не удалось.

Думаю, будут сделаны какие-то выводы. Важно, как чувствует себя тренер, готов ли он дальше работать со сборной. Если обе стороны готовы, то не должно быть никаких проблем», – отметил Тимощук.