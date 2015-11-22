Нигматуллин: «Если поставить натурализацию на поток, то получится сборная мира»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин считает, что натурализация игроков в национальную команду не должна быть поставлена на поток. Также голкипер отметил, что в стране необходимо развивать юношеский футбол.

"Виктор Ан на примере Олимпиады – это, конечно, хорошо, но это отдельный случай. Если поставить это на поток, можно превратить сборную России в сборную мира, чего уж точно не хотелось бы. К тому же, по моему мнению, одно дело, когда у футболиста есть российские корни, другое, когда речь идет о натурализации иностранца – речь шла и об Ари, и о Гилерме, вот сейчас о Фернандесе.

Нам важно развивать свой детский футбол, юношеский, чтобы у нас подрастали свои футболисты и пробивались в сборную", - заявил Нигматуллин.