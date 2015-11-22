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    Данни провел 250-й матч в РФПЛ

    Полузащитник "Зенита" Мигель Данни, выйдя на поле в матче против "Урала" (3:0), провел свой 250-й матч в чемпионатах России. 97 игр португалец отыграл в футболке "Динамо", а еще 153 - в составе своей нынешней команды.

    Данни стал третьим иностранцем из дальнего зарубежья в истории российского футбола, достигшим этой отметки. Больше только у выступавшего за "Анжи" и ЦСКА боснийца Элвера Рахимича (284) и защитника "Амкара" болгарина Захари Сиракова (277)

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.11.2015 06:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1368

      Taps 22 ноября 2015, 13:13

      Пора Данни ехать на родину, бабла до конца жизни хватит.
      Толку от него на поле всё меньше.

      -1
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