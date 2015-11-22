Данни провел 250-й матч в РФПЛ

Полузащитник "Зенита" Мигель Данни, выйдя на поле в матче против "Урала" (3:0), провел свой 250-й матч в чемпионатах России. 97 игр португалец отыграл в футболке "Динамо", а еще 153 - в составе своей нынешней команды.

Данни стал третьим иностранцем из дальнего зарубежья в истории российского футбола, достигшим этой отметки. Больше только у выступавшего за "Анжи" и ЦСКА боснийца Элвера Рахимича (284) и защитника "Амкара" болгарина Захари Сиракова (277)