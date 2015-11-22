Ниасс: «Каждый раз, когда есть шанс приблизиться к лидеру, начинаются психологические проблемы»

Нападающий «Локомотива» Умар Ниасс прокомментировал домашнее поражение от «Анжи» (0:2) в матче 16-го тура РФПЛ.

«Не могу сказать, что «Анжи» удивил сегодня. Мы проиграли сами. Сказался и тот фактор, что оступился ЦСКА. Каждый раз, когда есть шанс приблизиться к лидеру в турнирной таблице, начинаются психологические проблемы. Это неправильно. Мы не должны оглядываться на ЦСКА, должны играть в свой футбол и стремиться к чемпионству.

Мы много тренировались и тренировались хорошо. Проблема в наших головах – возможно, мы немного не до конца настроились. С этим нужно работать. Мы идем на первом месте в группе в Лиге Европы и должны сейчас максимально сконцентрироваться на матче со «Спортингом». А в чемпионате надо прекратить смотреть на соперников. «Локомотив» – топовая команда, которая должна играть в свой футбол», – считает Ниасс.