Моуринью: «Выиграть титул – невыполнимая миссия»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал перспективы команды в этом сезоне после победы в матче 13-го тура АПЛ против «Норвича» (1:0).

«Если вы спросите меня о титуле, я скажу, что миссия невыполнима. Возможно, у Тома Круза получилось бы», – говорит Моуринью.

Также наставник поделился впечатлениями от игры.

«Мы играли достаточно хорошо, чтобы не чувствовать давления в последние четыре минуты. Мы должны были выигрывать в первом тайме. Во втором мы должны были забивать до и после гола. Шанс, который мы упустили в последние минуты первого тайма, был невероятным. Мы могли убить интригу сразу после гола, но попали в штангу. В результате мы оказались в положении, когда любое действие соперников могло лишить нас двух очков».